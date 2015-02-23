Глава правительства распределил новые обязанности среди вице-премьеров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Первый вице-премьер Андрей Белорусов возьмется за развитие высокоскоростных транспортных средств. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко будет ответственной за системы мониторинга состояния окружающей среды, разработки агропрома и предотвращения ЧС. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручили отвечать за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Также Мишустин определил вице-премьера Дениса Мантурова следить за технологическим и атомным надзором, развитием ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. Заместитель председателя правительства Александр Новак закреплен за атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией, интеллектуальными энергосистемами.

Ранее Мишустин рассказал о поддержке предприятий, пострадавших от санкций.

Видео: Правительство России