Для компенсации расходов на зарплату компаниям будут предоставлены субсидии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о поддержке предприятий, пострадавших от санкций. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что для компенсации расходов на зарплату компаниям будут предоставлены субсидии. Он подчеркнул, что эта мера поможет крупным предприятиям сосредоточиться на перестройке логистических цепочек и сохранить коллектив.

Также Мишустин напомнил о программе временной занятости. Период участия в ней будет увеличен с трех до шести месяцев.

Ранее Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем.

Видео: Правительство России