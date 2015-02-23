Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о поддержке предприятий, пострадавших от санкций. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что для компенсации расходов на зарплату компаниям будут предоставлены субсидии. Он подчеркнул, что эта мера поможет крупным предприятиям сосредоточиться на перестройке логистических цепочек и сохранить коллектив.
Также Мишустин напомнил о программе временной занятости. Период участия в ней будет увеличен с трех до шести месяцев.
Ранее Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем.
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