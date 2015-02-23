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Мишустин рассказал о поддержке предприятий, пострадавших от санкций

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Для компенсации расходов на зарплату компаниям будут предоставлены субсидии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о поддержке предприятий, пострадавших от санкций. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что для компенсации расходов на зарплату компаниям будут предоставлены субсидии. Он подчеркнул, что эта мера поможет крупным предприятиям сосредоточиться на перестройке логистических цепочек и сохранить коллектив.

Также Мишустин напомнил о программе временной занятости. Период участия в ней будет увеличен с трех до шести месяцев.

Ранее Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, поддержка предприятий, премьер-министр россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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