Он напомнил, что решение о параллельном импорте было принято с целью сбалансировать рынок.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем. Об этом он рассказал во время осмотра выставки предприятий Удмуртии.

Мантуров напомнил, что решение о параллельном импорте было принято с целью сбалансировать рынок. Он подчеркнул, что это решение является временным. По его словам, параллельный импорт будут отменять по группа, когда появится ясность, что в стране достаточно отечественной продукции.

Ранее Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера.

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