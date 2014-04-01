  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:32
104
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем

0 0

Он напомнил, что решение о параллельном импорте было принято с целью сбалансировать рынок.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем. Об этом он рассказал во время осмотра выставки предприятий Удмуртии.

Мантуров напомнил, что решение о параллельном импорте было принято с целью сбалансировать рынок. Он подчеркнул, что это решение является временным. По его словам, параллельный импорт будут отменять по группа, когда появится ясность, что в стране достаточно отечественной продукции.

Ранее Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: вице-премьер россии, глава минпромторга, денис мантуров, параллельный импорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии