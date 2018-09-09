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Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера

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За ним будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что будет курировать Денис Мантуров на посту вице-премьера. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что Мантуров был представлен в качестве заместителя председателя - министра промышленности и торговли. По словам Мишустина, он будет курировать развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей.

Также премьер-министр отметил, что за Мантуровым будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ.

Ранее Мишустин заявил, что Рогозин вскоре будет назначен на новую должность.

Видео: Правительство России

Теги: вице-премьер, денис мантуров, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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