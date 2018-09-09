Мишустин заявил, что Рогозин вскоре будет назначен на новую должность

Глава правительства также поприветствовал нового главу госкорпорации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вскоре будет назначен на новую должность. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства поблагодарил Рогозина за четыре года руководства госкорпорацией. Мишустин отметил, что в скором времени он "займет свое место в строю", но не стал уточнять, где именно будет работать.

Также премьер-министр поприветствовал нового главу Роскосмоса Юрия Борисова и пожелал ему успехов на ответственном посту.

Ранее мы сообщали, что Рогозина сняли с поста главы Роскосмоса.

Видео: Правительство России