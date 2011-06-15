Дмитрия Рогозина сняли с поста главы Роскосмоса

Он занимал эту должность на протяжении 4 лет.

У Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" сменился генеральный директор. Информация об этом была опубликована на сайте президента РФ 15 июля.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гендиректором назначается Юрий Борисов. Дмитрий Рогозин, таким образом, покидает свой пост.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018-го года. Свое первое образование он получил на факультете журналистики, затем учился на экономическом факультете. В 1999 году получил статус доктора философских наук, а в 2016 году — доктора технических наук. Был депутатом Госдумы и председателем партии "Родина". Рогозин также известен своим творческом, в частности, патриотическими стихами.

Танцы в небе,

Шире танца круг.

Ждите, черти, русские идут. Дмитрий Рогозин.

Юрий Борисов с мая 2018-го года был заместителем председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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Фото: ВКонтакте / Роскосмос