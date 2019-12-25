Деревья защитят от морозов и выхлопных газов.

Появились первые сообщения, что зеленые насаждения Петербурга получат защиту от морозов. Подробности сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 6 ноября.

Всего в Петербурге – более 3,5 тысяч зеленых насаждений, парков, скверов и садов. К наступающей зиме работники садовых хозяйств утеплят молодые посадки – 23 тысячи деревьев и 57 тысяч кустарников парковой розы. Специальные материалы защитят от морозов и выхлопных газов кроны и стволы около шести сотен деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду заметили снегирей. Как отметила фотограф Алевтина Здоровенина, птицы прилетают в Ботанический сад осенью, чтобы полакомиться и остаются там до весны.

Фото: Piter.tv