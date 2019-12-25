  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленые насаждения Петербурга получат защиту от морозов
Сегодня, 19:44
101
mook1

Зеленые насаждения Петербурга получат защиту от морозов

0 0

Деревья защитят от морозов и выхлопных газов.

Появились первые сообщения, что зеленые насаждения Петербурга получат защиту от морозов. Подробности сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 6 ноября.

Всего в Петербурге – более 3,5 тысяч зеленых насаждений, парков, скверов и садов. К наступающей зиме работники садовых хозяйств утеплят молодые посадки – 23 тысячи деревьев и 57 тысяч кустарников парковой розы. Специальные материалы защитят от морозов и выхлопных газов кроны и стволы около шести сотен деревьев. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду заметили снегирей. Как отметила фотограф Алевтина Здоровенина, птицы прилетают в Ботанический сад осенью, чтобы полакомиться и остаются там до весны.

Фото: Piter.tv

Теги: морозы, петербург, сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии