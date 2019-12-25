В Ботаническом саду заметили снегирей

Как отметила фотограф, птицы прилетают в Ботанический сад осенью, чтобы полакомиться и остаются там до весны.

В Ботанический сад прилетели снегири. Сфотографировать пернатых получилось у петерберженки Алевтины Здоровениной. Снимки на своей странице в социальной сети опубликовал "Ботанический сад".

Как отметила Алевтина Здоровенина, птицы прилетают в Ботанический сад осенью, чтобы полакомиться и остаются там до весны.

Как правило, эти птицы остаются на зимовку, не покидая своего гнездового ареала обитания. Зачастую они формируют многочисленные стаи, что делает их весьма заметными. При первых признаках наступления весны, они пытаются укрыться от посторонних глаз в густых зарослях зеленых насаждений.

В январе петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак.

Фото: ВК/ Алевтина Здоровенина