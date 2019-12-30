"Поел снега и уснул": петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак

Птицу доставили в центр реабилитации диких животных "Сирин".

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак. Об этом она рассказала в группе "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Женщина обнаружила птицу на земле во время прогулки с палками для ходьбы.

"Стала его охранять и потихонечку снимать.Подползла на коленках совсем близко - на расстояние вытянутой руки. Хрустнула ветка под коленкой и снегирь проснулся. Посмотрел на меня, поел снега и опять уснул. Странно, он меня совсем не испугался", —сказано в сообщении.

После петербурженка решила оставить прямо на улице свои палки для ходьбы, потому что они мешали спасению птички. Снегиря решено было забрать с мокрой земли, потому что он мог стать жертвой голодных собак и кошек.

После горожанка передала птичку в центр реабилитации диких животных "Сирин".

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Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/Ирина Столярова