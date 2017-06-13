В Петербурге выпустили марку с изображением снегиря

Автором рисунка является Ирина Киян.

В Петербурге выпустили новогоднюю почтовую марку с изображением снегиря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Автором рисунка является Ирина Киян, победительница Всероссийского конкурса профессиональных художников.

Церемония памятного гашения состоялась в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Событие приурочили к премьерным показам обновлённой версии балета "Щелкунчик".

Недавно стало известно, что в Петербурге ночью 1 января прогремит салют. Новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте возвращаются в уличный формат и начнутся 31 декабря уже в 23:00.

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