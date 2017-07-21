Специалист Роспотребнадзора также отметила, что, по статистике, у россиян наблюдается дефицит жиров (15,3 %) и на 11 % - дефицит белка.

В России разработали цветовую индикацию продуктов питания для выявления в содержании критически значимых пищевых веществ. Об этом 12 ноября сообщила начальник отдела надзора за питанием населения УФС ао надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Инна Соколовская.

К критически значимым пищевым веществам относят соль, сахар, растительные жиры и многие другие вещества. Высокое содержание этих компонентов приводит к тому, что продукт становится вредным для продолжительного употребления в пищу. Со временем у человека могут развиться сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим, в России разработали специальную маркировку упаковок: красным, желтым или зеленым значком.

Красный цвет сиволизирует высокое содержание веществ, желтый показывает умеренное содержание, а зеленый - низкое. Инна Соколовская, начальник отдела надзора за питанием населения УФС ао надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу.

Специалист ведомства также отметила, что, по статистике, у россиян наблюдается дефицит жиров (15,3 %) и на 11 % - дефицит белка. По словам Соколовской, в Петербурге жители в малом размере употребляют в пищу плодовоовощную продукцию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил около 20 фантомных производителей пищевой продукции.

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