Роспотребнадзор выявил около 20 фантомных производителей пищевой продукции

Когда представители ведомства приезжали по указанному в документах адресу, оказывалось, что там не существует никакой организации.

Во время проверок Роспотребнадзор выявил 23 фантомные фирмы, производящие продукты питания. Об этом рассказала начальник отдела надзора за питанием населения УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу Инна Соколовская.

После проверок, проведенных ведомством, в России были выявлены фирмы-производители пищевой продукции, нарушившие нормы изготовления еды. Когда представители Роспотребнадзора приезжали по указанному в документах адресу, оказывалось, что там не существует никакой организации.

Есть случаи, когда выявляется продукция, изготовителей которой невозможно найти по фактическому адресу. Это может быть жилой дом; либо просто указан несуществующий адрес. В таких случаях мы сразу же отправляет информацию в МВД. Инна Соколовская, начальник отдела надзора за питанием населения УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу.

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