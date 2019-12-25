Пищевая зависимость может сокращать жизнь на 3-15 лет

В зимний период россияне подвержены пищевой зависимости.

Ученые провели исследование, чтобы оценить "зимнее" поведение жителей России. В работе приняли участие более двух тысяч человек. Специалисты оценили комплексно пищевое поведение, режим сна-бодрствования и самочувствия у людей из нескольких регионов РФ. Исследования опубликованы в European Eating Disorders Review.

Оказалось, что в зимний период россияне подвержены пищевой зависимости, особенно это свойственно людям, которые поздно ложатся спать и подросткам 17-18 лет. Исследователи утверждают, что нарушения пищевого поведения снижают продолжительность жизни на 3-15 лет.

Исследование еще продолжается, но уже сейчас ученые дают некоторые советы по избавлению от пищевой зависимости. С раннего детства в рационе должны быть не только вкусные, но и полезные продукты. Режим сна также стоит соблюдать, особенно не стоит поздно ложиться спать. В утренние часы следует принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение 30 минут. Плохое самочувствие в холодный период года нельзя пускать на самотек, нужно непременно обращаться сразу к врачу.

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