По словам специалистов, в XXI веке распространенными заболеваниями у детей являются ожирение, сахарный диабет и астма.

В России от ожирения страдают около 20 % детей. Об этом сообщил доцент кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, гастроэнтеролог Александр Шабалов.

По словам специалиста, в XXI веке распространенными заболеваниями у детей являются ожирение, сахарный диабет и астма.

В Российской Федерации ожирение отмечается у 20 % детей: 5-7 % в селе, 8 % - в городах. Александр Шабалов, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, гастроэнтеролог.

Шабалов также отметил, что на будущие вкусовые пристрастия ребенка во многом влияет питание матери до и во время беременности. Если в семье неправильные пиевые привычки, то у малыша уже с первого года жизни сформируется неправильная культура приема пищи.

Правильное питание мамы очень важно. Еще до зачатия мама должна питаться правильно, тогда эту же пищу будет есть ее ребенок. Александр Шабалов, кафедра пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, гастроэнтеролог.

Фото: Piter.TV