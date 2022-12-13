В петербургском Роспотребнадзоре перечислили преимущества здорового сна

Сны помогают улучшить навыки обучения, повышают производительность и стимулируют память.

Управление Роспотребнадзора по Северной столице перечислило полезные свойства здорового и качественного сна. Как утверждают в ведомстве, хороший отдых ночью способствует структурированию информации и улучшению памяти.

Кроме того, за счёт нормального отдыха организма ночью можно развить навыки обучения и в разы повысить производительность на работе. Наконец, сны являются одной из важных составляющих эмоциональных переживаний, так как благодаря им человек стремится создавать воспоминания на основе пережитого опыта.

Судя по проведённым исследованиям, пожилые люди, которые проводили в фазе быстрого сна (REM-фазе) лишь 17% от всего времени отдыха, рискуют заработать деменцию. Для того, чтобы избежать этого, необходимо находиться в REM-фазе 20% времени от сна.

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