Комздрав Петербурга рассказал, как защититься от обморожения

Также в ведомстве пояснили, что делать при повреждении кожи на морозе.

Температура в Петербурге продолжает стремительно убывать: прогулки на холодном воздухе могут привести к обморожению. О том, как защититься от травмирования кожи в этом случае, рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению города в Telegram.

В ведомстве напомнили, что обморожением считается травма, полученная в результате воздействия холода на кожный покров. Чаще всего оно поражает нос, уши, щёки, подбородок, пальцы рук и ног, временно нарушая нормальное кровообращение и чувствительность. В особо тяжелых случаях последствия обморожения необратимы, подчеркнули в комздраве.

Первыми признаками обморожения являются онемение, а также чувство покалывания и покраснение повреждённого участка. При проявлении симптомов, необходимо добраться до тёплого помещения и отогревать обмороженную часть тела около 20-30 минут. Также участок можно поместить в тёплую (не горячую) воду, либо отогреть его под мышками.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, что делать при падении на лёд.

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