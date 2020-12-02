На месте бывшего завода "Ливиз" в Петербурге может появиться многофункциональный комплекс

Интерес к проекту проявили иностранные инвесторы.

Здания бывшего завода "Ливиз" на Синопской набережной в Петербурге могут реконструировать под многофункциональный центр. Интерес к объекту проявили инвесторы из Японии и ОАЭ. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Отмечается, что вопросы редевелопмента завода будут обсуждаться с властями Петербурга на ПМЭФ. Стороны намерены обговорить изменения в правила землепользования и застройки вокруг ТЭЦ, расположенной неподалеку, а также о смене вида разрешенного использования участка.

На месте бывшего завода "Ливиз" может появиться многофункциональный комплекс с общественной и деловой функциями. Благодаря этому территория станет привлекательной для застройщиков, отметил Мутко.

Ранее мы писали, что после реконструкции в усадьбе Демидова планируют открыть библиотеку.

Фото: pixabay.com