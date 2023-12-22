Здания из ансамбля Трезини на Университетской набережной выставили на продажу

Предлагаемая цена – 380 млн рублей, что составляет примерно 181 тыс. рублей за квадратный метр. В объявлении также указывается, что существует проект их переоборудования под отель.

Объявления о продаже двух зданий, расположенных на Университетской набережной, опубликованы на сайте продажи недвижимости. Эти объекты, входящие в ансамбль "дом трезини с флигелями и служебным корпусом", являются объектами культурного наследия и ранее принадлежали Евгению Пригожину, сообщает "Деловой Петербург".

Площадь зданий составляет 2,1 тыс. кв.м, они были построены до 1917 года и находятся в собственности без задолженностей и обременений. Предлагаемая цена – 380 млн рублей, что составляет примерно 181 тыс. рублей за квадратный метр. В объявлении также указывается, что существует проект их переоборудования под отель.

Изначально предполагалось, что здания будут реконструированы для расширения бутикового отеля "Трезини". Известно, что около гостиницы был обнаружен автомобиль "Газель", полностью заполненный наличными деньгами.

Ранее Смольный снова отказался от переноса школы Ольги Берггольц.

Фото: Citywalls.ru