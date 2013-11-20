Инвесторам разрешат получать здания под соцобъекты без торгов в Петербурге

Для получения здания инвестор должен обладать лицензией на образовательную или медицинскую деятельность.

В среду, 21 июня, парламентарии Северной столицы поддержали законопроект о целевой передаче зданий инвесторам под строительство школ или медицинский учреждений в центре города. Документ рассмотрели на очередном заседании.

Как подчеркнул представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, город нуждается в новых социальных объектах, однако вести такую застройку в историческом центре невозможно. Для получения здания инвестор должен обладать лицензией на образовательную или медицинскую деятельность. В случае со строительством школы число учеников в ней должно составлять не менее 550 человек. Как пояснил председатель комитета по инвестициям Иван Садчиков, согласно нормативам, в классе не может быть более 25-ти человек.

Школы располагаются в отдельных зданиях, а детские сады могут быть располагаться в том числе и в жилых зданиях, но не в жилых помещениях, и к ним нет требований по наличию прилегающей территории. Иван Садчиков, председатель комитета по инвестициям

В законопроект внесут поправки до 8 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга приняли законопроект об уравнивании налога на парковочные места.

Фото: Правительство Петербурга