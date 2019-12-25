Здания Минобороны в Выборге готовятся передать в пользование Ленобласти

Инициативу поддержал Александр Дрозденко.

Здания на территории Выборга, принадлежащие Минобороны, будут переданы в собственность 47-ого региона до 1 октября текущего года. Об этом сообщил IVBG.ru.

На данный момент военные городки № 204 и 205, учебный корпус на Крепостной улице, и недостроенное здание в Вещево находятся в плачевном состоянии. Передача необходима для выполнения реставрационных работ.

По словам губернатора Александра Дрозденко, администрация региона сделает все возможное для получения контроля над объектами и выполнит все необходимые мероприятия.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района потребовала устранить последствия некачественного дорожного ремонта.

Фото: IVBG.ru