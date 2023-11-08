Здание старейшей ТЭЦ Петербурга переделают под торговые помещения, ресторан и офисы

Электростанция на Обводном канале была воздвигнута в 1912-м году.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы одобрил проект реконструкции старейшей ТЭЦ Санкт-Петербурга на набережной Обводного канала, 76. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте ведомства.

Реконструкционный проект был разработан ПАО "ТГК-1", во владении которого и находится здание старинной электростанции. Из заключения КГИОП следует, что на территории бывшей ТЭЦ будет располагаться как минимум несколько коммерческих объектов. В частности, в новом корпусе здания планируют разместить торговые залы, рестораны и подземную площадку. Еще один корпус, который намерены построить, будет отдан под офисные помещения.

В самом объекте, а точнее в корпусе №6, ТГК-1 планирует осуществить ремонт конструкций с сохранением несущих стен и фасадных решений.

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Фото: скриншот из Гугл-карт