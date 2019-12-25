Пансион воспитанниц кадетского корпуса СКР в Петербурге получит свое здание

В настоящий момент пансион располагается в Доме Нееловых.

У пансиона воспитанниц Следственного комитета в Петербурге появится новое здание. Учебное заведение займет дом №8 в Графском переулке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее по этому адресу располагалась школа №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. В сентябре 2019 года из-за низкой востребованности среди учащихся она перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Учреждение присоединили к школе №206, к ней отошло и здание в Графском переулке.

В настоящий момент девичий пансион является филиалом Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК. Он располагается в другом историческом здании – Доме Нееловых на набережной реки Мойки, 13.

Кадетский корпус и девичий пансион набирают учеников 8-11 классов. Педколлектив состоит из 34 сотрудников.

Ранее мы писали, что земельный участок и восемь зданий в Петергофе продадут под новую туристическую зону.

Фото: yandex.ru/maps