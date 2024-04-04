Здание школы и читальни на Обводном канале признано памятником культуры

Архитектурный шедевр Густава фон Голи на Обводном канале получил охрану.

Здание построено в 1896-1897 годах по проекту архитектора Густава фон Голи. Архитектура отличается сложной конфигурацией с несколькими ризалитами, образованными выступающими объёмами лестничных клеток и капитальными стенами помещений.

Изначально здесь размещались квартира служителя, классы, библиотека и прачечная. Некоторые помещения использовались для занятий двух любительских хоров, связанных с рабочими и миссионерскими курсами.

В советское время в здании функционировала поликлиника. В настоящее время помещения заняты коммерческими организациями.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает охрану архитектурного облика и предотвращает несогласованные перепланировки.

Фото: КГИОП