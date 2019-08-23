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Загоревшееся на Складской улице здание снесут

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Сейчас помещения очищают от завалов и воды.

В здании на Складской, 6, в котором тушили пожар на протяжении 17 часов, идут очистительные работы. Здание в промышленной зоне готовится к сносу. Последствия ЧП с внешней стороны здания заснял на видео мобильный корреспондент Piter.TV.

Оказалось, что административно-складской корпус собираются сносить. Это планировали сделать в октябре, однако после пожара процесс может ускориться, рассказала охрана мобильному корреспонденту Piter.TV. На данный момент помещения арендуют более 40 лиц. 

Сейчас здание очищают от воды и убирают остатки бетона. По словам очевидца, из кирпичного сооружения льется вода. О ликвидации открытого горения сообщили в 8:13 23 августа. До этого с 14 часов 22 августа сотрудники МЧС боролись с огнем. Языки пламени охватили площадь 4 тыс. метров, есть несколько пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аллея перед "Газпром Ареной" стала "лысой". 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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