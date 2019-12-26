Здание кинотеатра "Слава" решили снести и заменить торговым центром

На месте киноточки появится семиэтажное здание.

Кинотеатр "Слава" на углу Бухарестской улицы и проспекта Славы, в последнее время ставший торговой площадкой, решено полностью снести. На его месте позднее построят семиэтажное торговое здание. Об этом сообщает издание "Канонер".

Кинотеатр построили в 1967 году, а в 2008 перевели под торговые нужды, сохранив внешний облик. В конце января организация "ТК "Слава" получила разрешение построить на месте киноточки многофункционального здания с магазинами и кафе.

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Фото: citywalls