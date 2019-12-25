Интендантские склады в Петербурге будет отреставрированы

На проект выделяется более 437 млн рублей.

Здание главного Кригс-Комиссариата ("Интендантские склады") (ул. Глинки, 2) будет отреставрировано и приспособлено для современного использования. Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Подробности проекта, стоимость которого составит более 437 миллионов рублей, пока не приводятся. Исполнителя для проведения реставрации предполагается определить после 27 апреля – именно в этот день завершается прием заявок для участия в конкурсе для определения подрядчика.

Это здание представляет собой объект культурного наследия. Сейчас здесь размещается одно из подразделений консерватории.

Как сообщало ранее Piter.tv, правительство РФ выделило на реконструкцию Кроншлота 2,3 млрд рублей.

Фото: citywalls.ru