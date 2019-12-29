Правительство РФ выделило на реконструкцию Кроншлота 2,3 млрд рублей

Первый этап реконструкции планируют начать в 2020 и завершить в 2023 году.

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на реконструкцию форта Кроншлот – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится в акватории Финского залива. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый этап реконструкции планируют начать в 2020 и завершить в 2023 году. Заказчик и исполнитель работ – Минобороны РФ.

Форт Кроншлот в 1704 году заложил Петр I. Крепость принимала участие в бою со Швецией. Однако, во время наводнения в 1824 году форт был перестроен. Сейчас он закрыт для посещения.

Форты в Кронштадте отреставрируют за 4,5 млрд рублей.

Фото: Музей истории Кронштадта