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Правительство РФ выделило на реконструкцию Кроншлота 2,3 млрд рублей
Сегодня, 10:47
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nastya960

Правительство РФ выделило на реконструкцию Кроншлота 2,3 млрд рублей

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Первый этап реконструкции планируют начать в 2020 и завершить в 2023 году.

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на реконструкцию форта Кроншлот – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится в акватории Финского залива. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый этап реконструкции планируют начать в 2020 и завершить в 2023 году. Заказчик и исполнитель работ – Минобороны РФ.

Форт Кроншлот в 1704 году заложил Петр I. Крепость принимала участие в бою со Швецией. Однако, во время наводнения в 1824 году форт был перестроен. Сейчас он закрыт для посещения.

Форты в Кронштадте отреставрируют за 4,5 млрд рублей. 

Фото: Музей истории Кронштадта

Теги: кроншлот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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