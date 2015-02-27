Здание гимназии №622 в Выборгском районе Петербурга отремонтировали

Установлена система контроля и управления доступом на все входные двери.

В Выборгском районе Петербурга отремонтировали здание гимназии №622. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" во вторник, 29 августа.

В октябре 2022 года к Александру Беглову обратилась горожанка во время личного приема граждан. Она пожаловалась на состояние фасадов учебного заведения. После этого губернатор Северной столицы дал получение приступить к работам по восстановлению строения.

Капитальный ремонт завершен. Специалисты заменили 653 окна и девять входных дверей. Установлена система контроля и управления доступом на все входные двери.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге планируют сдать в 2024 году столько же школ, сколько и в текущем.

Фото: пресс-служба Смольного