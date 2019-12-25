В Петербурге планируют сдать в 2024 году столько же школ, сколько и в текущем

По словам вице-губернатора, в нынешнем году свои двери для учеников откроют две уникальные школы-двухтысячники.

В 2024 году в Петербурге планируют сдать столько же школ, сколько и в текущем. Об этом заявила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По ее словам, в нынешнем году свои двери для учеников откроют две уникальные школы-двухтысячники. Потехина подчеркнула, что раньше таких учреждений в городе не было. Одна школа будет открыта в Пушкинском районе, другая – в Выборгском районе. Вице-губернатор отметила, что в некоторых микрорайонах и кварталах еще решаются вопросы по строительству школ, которые намерены решить в следующем году.

Ранее мы сообщали, что в ЖК "Северная долина" откроют пятую школу на 825 учеников.

Фото: Piter.tv