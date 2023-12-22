Здание Василеостровской фабрики-кухни 1930-х годов признали памятником

Фабрики-кухни Володарского (Невского), Нарвского (Кировского), Выборгского и Василеостровского районов были построены в 1928 году с целью обеспечить заводские столовые готовыми обедами и заменить "мещанскую" домашнюю еду, рестораны и простые закусочные.

Василеостровскую фабрику-кухню включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили представители пресс-службы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Фабрики-кухни Володарского (Невского), Нарвского (Кировского), Выборгского и Василеостровского районов были построены в 1928 году с целью обеспечить заводские столовые готовыми обедами и заменить "мещанскую" домашнюю еду, рестораны и простые закусочные. Кухня на Васильевском острове ежедневно производила до 35 тыс. обедов, а столовая могла вместить до 1,5 тыс. человек.

Проект Василеостровской фабрики-кухни был утвержден в начале 1929 года, а строительство велось с 1930 по 1931 год. Разработку всех фабрик-кухонь вело Ленинградское отделение группировки АРУ (архитекторов-урбанистов), в состав которой входили Армен Барутчев, Исидор Гильтер, Иосиф Меерзон и Яков Рубанчик. Главным инженером был Артемий Джорогов.

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Фото: КГИОП