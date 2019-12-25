Здание бывшей богадельни на улице Смольного стало памятником

Богадельню возвели в 1862 году в память цесаревича Николая Александровича.

Здание богадельни, возведенное в 1862 году в память цесаревича Николая Александровича на улице Смольного, 2А, признали памятником. Соответствующее распоряжение 1 июня подписал глава КГИОП.

В здании, типичного для благотворительных учреждений второй половины XIX – начала XX веков, сохранило лепной декор стен в вестибюле и в церковном зале, а также парадную лестницу с ажурным металлическим ограждением, наливной пол с геометрическим орнаментом и коридоры. Кроме того, со стороны улицы Смольного на металлической ограде сохранился простой рисунок.

Известно, что в богадельне заботились о 300 престарелых, неизлечимых и увечных, а построили здание в память совершеннолетия цесаревича. Рядом в 1862 появилась и однопрестольная домовая церковь, где родился цесаревич Николай Александрович. Позднее к зданию пристроили каменную кухню с подвалом, а затем и лазарет, где размещали пенсионерок.

Деятельность богадельни прекратилась в 1918 году, здание заняло НКВД, потом меховая фабрика "Рот-фронт", а затем КГБ СССР. Корпус для лазарета использовался Домом инвалидов труда имени Маркса, а позднее был преобразован Психоневрологический интернат № 1.

Ранее дома Поршневых на набережной Чёрной речки также признали памятниками.

Фото: пресс-служба КГИОП