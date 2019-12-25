Здание бывшей богадельни имени Полежаевой на Приморском стало памятником

После революции здание стало сиротским женским приютом, потом превратилось в коммунальные квартиры.

Здание богадельни имени Полежаевой на Приморском проспекте включили в перечень объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе КГИОП 29 мая. Распоряжение об этом подписал глава комитета Сергей Макаров.

Известно, что памятную богадельню построили в Новой Деревне дочери Татьяны Полежаевой, которая была известна в Петербурге как благотворительница. Участок набережной Невки за домом №28 сначала принадлежал сыну Полежаевой, однако потом был передан дочерям по дарственной. В богадельне заботились о бедных, престарелых и увечных женщинах, не принимали только душевнобольных и заразных. Учреждение содержалось на пожертвования и средства владелиц. Умерших "призреваемых" без родственников в богадельне даже хоронили за собственные средства.

После революции здание стало сиротским женским приютом, потом превратилось в коммунальные квартиры. Сейчас в здании расположено несколько жилых квартир и офисы.

Ранее дома Поршневых на набережной Чёрной речки признали памятниками.

Фото: пресс-служба КГИОП