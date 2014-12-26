Здание бывшего Варшавского вокзала на набережной Обводного канала признано памятником культуры

Исторический комплекс возник во второй половине прошлого столетия и служил важным транспортным узлом, связывая Петербург с европейскими странами.

Зампредседателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Юлия Богачева утвердила решение о включении здания бывшего Варшавского вокзала в перечень региональных объектов культурного наследия. Согласно подписанному распоряжению, охрану получат также прилегающие сооружения комплекса, расположенные по адресу: набережная Обводного канала, д. 118, литера С., включая такие постройки, как резервуар (водоемное здание), паровозное депо и здание инструментального цеха.

Исторический комплекс возник во второй половине прошлого столетия и служил важным транспортным узлом, связывая Петербург с европейскими странами. Однако в мае 2001 года Варшавский вокзал прекратил свою работу и был закрыт на масштабную реконструкцию.

Сегодня территория вокзала преобразована в современный гастрономический центр "Вокзал 1853".

