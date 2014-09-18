Дом архитектора Бенуа на Большом проспекте В. О. признали памятником

Постройка датируется 1913 годом.

Здание, спроектированное известным архитектором Леонтием Николаевичем Бенуа, расположенное на Васильевском острове по адресу Большой проспект, 57/15, включено в реестр региональных памятников. Эта новость была озвучена Комитетом по охране и использованию памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Постройка датируется 1913 годом. Характерной особенностью фасада является отделка цоколя красным гранитом, а фасад выполнен в технике фактурной штукатурки. Порталы парадных входов украшены пилястрами и филенками, оконные проемы имеют декоративные элементы в виде лепных композиций, состоящих из картушей, растительных орнаментов и декоративных деталей, символизирующих богатство и процветание.

Этот объект сохраняет свою оригинальную архитектурную композицию и служит ярким примером стиля позднего неоклассицизма, характерного для творчества Леонтия Бенуа в культурной столице России.

Ранее мы сообщили о том, что историческую электростанцию на Обводном канале переоборудуют в МФЦ.

Фото: КГИОП Петербурга