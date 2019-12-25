Историческую электростанцию на Обводном канале переоборудуют в МФЦ

Работы будут проводиться с соблюдением требований по сохранению исторического облика значимых объектов.

Здание электростанции Общества электрического освещения 1886 года постройки, расположенное на набережной Обводного канала, будет адаптировано под современный многофункциональный комплекс. Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Экспертиза проводилась для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в процессе реконструкции. Помимо электростанции, обследованию подверглись здание Главного газового завода Общества столичного освещения и комплекс построек газового завода.

В рамках проекта редевелопмента планируется демонтировать несколько сооружений: проходную по адресу набережная Обводного канала, 76, лит. Б, а также корпуса под литерами АВ, З, Д, АБ и Ч. Демонтажу подлежат и некоторые постройки, не входящие в границы охраняемого памятника архитектуры.

Работы будут проводиться с соблюдением требований по сохранению исторического облика значимых объектов. Проект предусматривает создание современного многофункционального пространства при сохранении архитектурной ценности исторических зданий.

