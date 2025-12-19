Здание Охтинского училища признали памятником регионального значения

Историческое училище на Республиканской улице получило охранный статус.

Здание Охтинского низшего механико-технического училища в Санкт-Петербурге включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Решение принято в отношении постройки конца XIX — начала XX века, расположенной на Республиканской улице, 39.

В Санкт-Петербурге в перечень региональных памятников внесено здание Охтинского низшего механико-технического училища. Объект расположен по адресу Республиканская улица, дом 39. Каменное здание было возведено на месте прежних деревянных построек учебного заведения, основанного в 1877 году по инициативе петербургского градоначальника Фёдора Трепова. Строительство нового корпуса велось на рубеже XIX и XX веков.

Проект здания был разработан в 1899 году архитекторами Владимиром Цейдлером и Николаем Чижовым. Архитектурное решение выполнено в эклектичной стилистике с элементами модерна. Охтинское училище осуществляло подготовку специалистов рабочих профессий, включая столярное, слесарное, сапожное, переплётное и портняжное ремёсла. Выпускники направлялись на работу на заводы, фабрики, в пожарные команды и на Охтинскую железную дорогу.

На протяжении всей истории здание сохраняло образовательное назначение. В настоящее время в нём продолжает работать учебное заведение — колледж.

