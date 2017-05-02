Здание Конюшенного ведомства предлагают сдать в аренду за рубль

Здание находится в критическом состоянии.

В понедельник, 12 апреля, в Смольном решили передать здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1, инвесторам через программу "Аренда памятника за 1 рубль", пишет "Деловой Петербург".

Постройка находится в аварийном состоянии, поэтому подходит под критерии программы. Отмечается, что схему вовлечения здания еще не утвердили. Здание уточнило, что потребуется семь лет, два года из которых будут готовить проектную документацию. Если сроки нарушат, договор с инвестором расторгнут, и его затраты никто не компенсирует. Помимо этого желательно заменить почву на территории, где ранее был временный гараж.

Сообщается, что инвестор может контролировать функционал объекта.

Ранее мы писали, что инвесторы смогут арендовать культурные объекты Ленобласти за рубль.

Фото: Piter.TV