Инвесторы арендовать культурные объекты Ленобласти за рубль

При этом инвесторы должны отреставрировать памятник за 7 лет.

Инвесторы Ленобласти могут молучить льготу за восстановление памятников культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, арендная плата за объект-памятник составит 1 рубль за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Отмечается, что условиями для получения льготы являются плохое состояние памятники, а также аренда сроком не менее 15 лет. На разработку проектной документации, проведение экспертиз, согласование с комитетом и саму реставрацию при этом инвестору отводят 7 лет. Действие постановление распространяется на памятники, находящиеся в собственности Ленинградской области. Для аренды "за рубль" объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности, муниципальным властям нужно принять аналогичный документ на местном уровне.

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