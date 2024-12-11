В Петербурге попытались поджечь здание ФСБ

Подозреваемый в этом студент задержан.

В Санкт-Петербурге задержан 22-летний студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) по подозрению в попытке поджога здания управления ФСБ. Инцидент произошел 7 февраля около 18:45 у здания ФСБ, расположенного на Литейном проспекте.

По данным экстренных служб, молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью ("коктейль Молотова") в сторону входной двери силового ведомства. Сотрудники ФСБ оперативно задержали поджигателя на месте преступления. Предварительно, молодой человек мог стать жертвой телефонных мошенников.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, задержанный был в капюшоне и маске и, предположительно, снимал попытку поджога на мобильный телефон. По информации канала Shot, задержанным оказался уроженец Петербурга, студент СПбГУПТД, который планировал связать свою жизнь с химией.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Проводятся следственные действия.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина добил знакомого сковородкой в Петербурге и уехал в Саратов.

Фото: Piter.TV