Здание ДК фабрики "Большевичка" могут лишить статуса памятника

После проведённой экспертизы был сделан вывод, что в XX веке лишний облик дома претерпел глобальные изменения, из-за которых он перестал считаться историческим.

Дом №7 по Воронежской улице в Петербурге планируют лишить охранного статуса и статуса памятника культуры. Такие результаты историко-культурной экспертизы представлены на сайте КГИОП.

Напомним, что в советское время в здании располагался ДК фабрики "Большевичка". Первоначально оно было известно, как Особняк Кожевникова. После проведённой экспертизы был сделан вывод, что в XX веке лишний облик дома претерпел такие глобальные изменения, что он перестал считаться историческим.

На данный момент объект был приобретён бизнесменом Сергеем Саковичем за более чем 90 млн рублей. Оно временно законсервировано и никак не используется.

Ранее мы сообщили о том, что дом Липгарта на Каменноостровском добавили в реестр объектов культурного наследия.

Фото: citywalls.ru