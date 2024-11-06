Здание "Александровской коллегии" стало памятником архитектуры в Петербурге

Историческое общежитие университета получило региональный охранный статус.

Историческое здание "Александровской коллегии", расположенное в Санкт-Петербурге, официально признали памятником архитектуры регионального значения. Оно включено в границы объекта культурного наследия федерального значения "Императорский Санкт-Петербургский университет". Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Решение о присвоении охранного статуса было принято в отношении здания, находящегося на Филологическом переулке. Объект является частью архитектурного ансамбля Санкт-Петербургского университета и представляет ценность с точки зрения истории и градостроительства. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что здание является образцом жилой архитектуры конца XIX века, выполненным в стиле эклектики. Строительство и первоначальное финансирование объекта в 1879 году осуществил предприниматель и железнодорожный магнат Самуил Поляков.

Проект здания был разработан архитектором Робертом Гедике и реализован в период с 1880 по 1882 годы. При строительстве были применены передовые для того времени инженерные решения, включая системы усиленной вентиляции и водоснабжения. Большинство помещений, за исключением спален, освещались газовыми светильниками. Здание использовалось в качестве общежития для студентов. Среди его известных жильцов в разные годы были будущий государственный деятель Александр Керенский, востоковед и арабист Игнатий Крачковский, филолог-китаист Василий Алексеев и экономист Александр Вознесенский.

Фото: КГИОП