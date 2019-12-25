Визовые центры с 7 сентября начнут принимать заявления на визы в Финляндию

С 7 сентября визовые заявления на въезд в Финляндию вместо представительств Финляндии будут принимать визовые центры. Такую информацию опубликовала пресс-служба Генерального консульства Финляндии в Петербурге.
Данный шаг позволит быстрее и безопаснее рассматривать заявления. В это же время поездки между РФ и Финляндией до сих пор ограничены.
Также сервисный сбор на получение визы был увеличен с 27,2 до 28,9 евро.
Ранее Госдума приняла закон о единой электронной визе.
Фото: pixabay
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