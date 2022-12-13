У метро "Бухаресткая" прыгал заяц

Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западу отметили, что попытки помочь животному самостоятельно могут только навредить ему.

Прохожие заметили зайца у станции метро "Бухарестская". Видео с ушастым зверьком на юге Петербурга появилось в Telegram-канале "Мегаполис".

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу уточнили, что в появлении диких животных в больших городах нет ничего удивительного. По мере того, как места обитания животных занимает жилые массивы, некоторые из представителей фауны могут принять городские земли за часть леса. Петербуржцам посоветовали воздержаться от помощи диким животным. В случае зайца это связано с тем, что он обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями, которые могут нанести человеку травму. Кроме того, излишнее внимание будет стрессом для дикого животного.

Также в ведомстве дали совет водителям быть аккуратнее за рулём в тёмное время суток, поскольку при попадании на проезжую часть зайцы не смогут выбраться из так называемого "светового пучка"

У зайца глаза расположены по бокам головы и, попадая на световую дорожку, животное по бокам видит только темноту. Животные в световом пучке продолжат делать то, что делали. Если заяц бежал, то продолжит бег, стоял – так и останется стоять. Это связано с тем, что зверь ослеплён и напуган, а темноту воспринимает как стену, как препятствие. представители Росприроднадзора по Северо-Западу

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