У Володарского моста засняли экстремалов на льдине с вёслами

К месту заплыва вызывали сотрудников МЧС.

В самый тёплый с начала года день между Большим Обуховским и Володарским мостами были замечены 2 экстремала, которые устроили заплыв на льдине. С собой любители острых ощущений прихватили вёсла. Снятое очевидцами видео с места событий разместил Telegram-канал "Мегаполис".

Информацию об опасной прогулке предали в МЧС. По данным пресс-службы ведомства, в акватории действительно перемещались 2 человека в спасательных жилетах и на сапбордах. У экстремалов сломалось весло, поэтому они решили пристать к плывущей льдине.

На берег рисковавшие жизнью сапбордисты выбрались самостоятельно.

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