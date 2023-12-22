Зайца-беляка застали за обедом в Ленобласти

Беляки зимой предпочитают питаться древесным кормом, обгладывая кору и ветки лиственных деревьев.

Фотоловушка в Ленобласти запечатлела зайца-беляка. Кадры, опубликованные в Telegram-канале "Экотропами • прогулки и путешествия" прекрасно демонстрируют, как эффективно заяц маскируется: на снегу его почти не видно. Зимой он меняет шубку на полностью белую, за исключением кончиков ушей.

Беляки зимой предпочитают питаться древесным кормом, обгладывая кору и ветки лиственных деревьев. Они особенно любят осину.

Попавший на видео заяц также нашел низко расположенные ветки осины и стал посещать это место почти каждый день. Камера запечатлела, как он проглатывает сочные ветки и осторожно вращает ушами.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти фотоловушка "поймала" сонного медведя.

Видео: Telegram / Экотропами • прогулки и путешествия