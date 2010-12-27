Завтра состоится отчетный концерт выборгских гимнасток

Всех желающих приглашают к 18:00 в СК "Фаворит".

Завтра гостей и жителей Выборга приглашают на отчетный концерт гимнасток. Об этом сообщается в группе СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "МАРГО".

В спортивном комплексе "Фаворит" (ул. Круговой, 1) свои спортивные достижения продемонстрируют юные гимнастки Выборгской федерации художественной и эстетической гимнастики и спортсменки клуба "Марго". Все желающие приглашаются к 18:00.

Ранее мы рассказывали, что на юниорском Первенстве Европы по настольному теннису в румынском Клуж-Напока спортсмены из Ленинградской области получили золото в мужском и женском парных разрядах.

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