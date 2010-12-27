Ленинградские теннисисты завоевали золото на Первенстве Европы

Они завоевали высшие награды в мужском и женском парных разрядах.

На юниорском Первенстве Европы по настольному теннису в румынском Клуж-Напока спортсмены из Ленинградской области получили золото в мужском и женском парных разрядах. Об этом сообщает Федерация настольного тенниса России.

Максим Гребнев играл в дуэте с москвичом Львом Кацманом, а Анастасия Колиш была в паре вместе с француженкой Люси Готье. Оба финальных парных матча шли одновременно. В заключительной борьбе оба ленинградца смогли одолеть своих противников из сборной Азербайджана.

Турнир начался 15 июля в румынском городе Клуж-Напоке. От Ленинградской области на соревнования по настольному теннису ездили воспитанник подпорожской школы настольного тенниса Максим Гребнев и Анастасия Колиш из посёлка Сиверский.

Ранее ребята из Ленобласти завоевали серебряные медали в командном зачете.

Фото: Московская федерация настольного тенниса/ ВК