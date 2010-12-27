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Теннисисты из Ленобласти получили серебряные медали на Первенстве Европы
Сегодня, 16:15
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nastya960
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Теннисисты из Ленобласти получили серебряные медали на Первенстве Европы

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Они входят в состав юниорской сборной России по настольному теннису.

Два теннисиста из Ленинградской области в составе сборной России получили серебряные медали юношеского Первенства Европы. Об этом сообщает ЛОТ.

В финале Первенства Европы и юноши, и девушки сразились с серьезными соперниками. Победу у нашей женской сборной вырвали представительцы Азербайджана. Анастасии Колиш чуть-чуть не хватило в решающем сете, хотя она вела по партиям. Мужская сборная, в составе которой играл Максим Гребнев в финале уступили французам. 

Турнир начался 15 июля в румынском городе Клуж-Напоке. От Ленинградской области на соревнования по настольному теннису ездили воспитанник подпорожской школы настольного тенниса Максим Гребнев и Анастасия Колиш из посёлка Сиверский.

В Выборгском районе началась трехдневная регата в Ключевой бухте

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть , настольный теннис , первенство европы , румыния , теннис
Категории: Лента новостей

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