В Выборгском районе началась трехдневная регата в Ключевой бухте

Она пройдет 20, 21, 22 июля.

Третий этап крупнейшей Всероссийской детской серии регат "Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома" снова проходит в поселке Советский Выборгского района. В нем принимает участие 81 юный яхтсмен из 4 регионов. Об этом сообщает Академия парусного спорта.

Заявки на участие во втором этапе регаты снова подали крупнейшие парусные школы: Академия Парусного Спорта Яхт-Клуба Санкт-Петербурга, "Рауту" (г. Санкт-Петербург), "Крестовский остров" (г. Санкт-Петербург), а также команды из Выборга и Великого Новгорода. В итоге 81 участник в возрасте от 8 до 15 лет будет бороться за шанс поехать на Первенство Мира на Кипр в конце августа.

Эти соревнования позволят нашим сборникам выйти на пик формы к грядущему Первенству Мира. Отмечу и тот факт, что к нам в лагерь приехала сильная москвичка Мария Струк, она поможет младшим гонщикам поднять свой уровень. Ждем интересных гонок и красивой борьбы! Денис Разумович, тренер Академии парусного спорта

Лучшие юные яхтсмены Петербурга, Москвы, Выборга и Великого Новгорода, выступающие на швертботах-монотипах класса "Оптимист", снова проверят свои навыки на акватории Ключевой бухты, расположенной рядом с яхтенным портом "Йоханнес", данные соревнования проходят здесь уже третий год подряд.

Старт первой зачетной гонки был дан сегодня в 12.00. Регата продолжится и на выходных - 21 и 22 июля, победителей наградят в воскресенье в 17:00.

Фото: Академия парусного спорта