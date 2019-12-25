Заводы Ленобласти получают федеральную поддержку

Фонд развития промышленности одобрил ряд займов, среди которых оказались предприятия Ленобласти.

В пятницу, 20 августа, стало известно, что два предприятия Ленинградской области получили займы Фонда развития промышленности, средства которых пойдут на развитие производства и на оборудование для маркировки.

Компания "Фиро-О" из Выборгского района получила заем по программе "Проекты лесной промышленности". Средства будут направлены на приобретение российского оборудования для создания линии сортировки лесоматериалов. Процесс на предприятии усовершенствуют, благодаря чему объемы вырастут и повысится качество переработки, а также минимизируются отходы и брак. Общий бюджет проекта составит 47,9 млн рублей, из которых 26,7 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 11,4 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Ленинградской области.

Вторая компания "Галактика" из Гатчины получит заем на сумму 50 млн рублей по программе "Маркировка товаров".

Ранее мы писали, что перепись населения в Ленобласти стартует 15 октября.

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